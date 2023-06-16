«Арсенал» сделал предложение нападающему «Челси»

Лондонский «Арсенал» сделал предложение немецкому нападающему Каю Хаверцу, выступающему за другой английский клуб – «Челси».

Как проинформировал посредством своих социальных сетей инсайдер Николо Скира, руководство «канониров» хочет заключить с форвардом долгосрочное трудовое соглашение, которое будет рассчитано до середины 2028 года. Трансферная стоимость Кая оценивается порталом Transfermarkt в 60 миллионов евро. Его контракт с «пенсионерами» рассчитан до 2025 года.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Хаверц провел 35 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей.