Верратти может оказаться в... «Манчестер Сити»

Итальянский полузащитник Марко Верратти может оказаться в английском чемпионате в качестве части сделки по трансферу Бернарду Силвы, который очень интересен «ПСЖ». КАк сообщает французское издание L'Equipe, такой вариант обсуждается в ходе переговоров, ходя нельзя сказать, что он является приоритетным. Соглашение итальянского футболиста с «ПСЖ» истекает в 2026 году, но в последнее время то и дело появлялись сообщения, что от Верратти, прямо говоря, чуть «устали». Напомним, что он выступает за парижский клуб с далекого 2012 года, а до этого он выступал в итальянской «Пескаре». В минувшем сезоне Верратти снова стал чемпионом Франции - но «ПСЖ» снова не преуспел в Лиге чемпионов.