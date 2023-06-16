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Верратти может оказаться в... «Манчестер Сити»

16 Июня 2023 • 05:49 Комментировать

Итальянский полузащитник Марко Верратти может оказаться в английском чемпионате в качестве части сделки по трансферу Бернарду Силвы, который очень интересен «ПСЖ». КАк сообщает французское издание L'Equipe, такой вариант обсуждается в ходе переговоров, ходя нельзя сказать, что он является приоритетным. Соглашение итальянского футболиста с «ПСЖ» истекает в 2026 году, но в последнее время то и дело появлялись сообщения, что от Верратти, прямо говоря, чуть «устали». Напомним, что он выступает за парижский клуб с далекого 2012 года, а до этого он выступал в итальянской «Пескаре». В минувшем сезоне Верратти снова стал чемпионом Франции - но «ПСЖ» снова не преуспел в Лиге чемпионов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Марко Верратти Бернарду Силва трансферы футбола - лето 2023
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