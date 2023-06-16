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«Манчестер Сити» не может договориться с Гюндоганом

16 Июня 2023 • 02:19 Комментировать

«Манчестер Сити» и Илкай Гюндоган по-прежнему не согласовали условия нового контракта.

Договор полузащитника истекает через две недели. Руководство «горожан» до сих пор надеется заключить новую сделку с 32-летним футболистом, но не может согласовать её условия. Как сообщает Sky Sports, «Сити» предлагает Гюндогану однолетнее соглашение с возможностью продления ещё на один год, что не устраивает капитана команды Хосепа Гвардиолы.

Отмечается, что другие клубы готовы заключить с хавбеком более длительный контракт. В числе претендентов значатся лондонский «Арсенал» и «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Арсенал Лондон Илкай Гюндоган трансферы футбола - лето 2023
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