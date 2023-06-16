«Манчестер Сити» не может договориться с Гюндоганом

«Манчестер Сити» и Илкай Гюндоган по-прежнему не согласовали условия нового контракта.

Договор полузащитника истекает через две недели. Руководство «горожан» до сих пор надеется заключить новую сделку с 32-летним футболистом, но не может согласовать её условия. Как сообщает Sky Sports, «Сити» предлагает Гюндогану однолетнее соглашение с возможностью продления ещё на один год, что не устраивает капитана команды Хосепа Гвардиолы.

Отмечается, что другие клубы готовы заключить с хавбеком более длительный контракт. В числе претендентов значатся лондонский «Арсенал» и «Барселона».