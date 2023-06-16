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«Арсенал» сделал улучшенное предложение по Райсу слухи

16 Июня 2023 • 01:33 Комментировать

«Арсенал» не оставляет попыток приобрести полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса.

Как стало известно в четверг, «молотобойцы» отклонили первое предложение «канониров», так как оно не соответствовало их требованиям. По данным TC, «Арсенал» уже направил улучшенное предложение. По некоторым данным, «Вест Хэм» рассчитывает заработать на продаже своего капитана около 115 млн евро.

Действующий контракт Деклана Райса истекает через год. В 50 матчах завершившейся кампании 24-летний англичанин отметился пятью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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