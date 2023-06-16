Гюндоган: «В «Манчестер Сити» сбылись все мои мечты, я не могу желать большего»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган высказался о своём успехе.

Капитан «горожан» помог команде завершить сезон с треблом. 10 июня команда впервые в истории выиграла Лигу чемпионов, одолев в финале «Интер».

«Семь лет назад, переходя в «Манчестер Сити», я не мог даже предположить, что достигну здесь таких успехов. Невероятный путь. Здесь сбылись все мои мечты, и я, честно говоря, уже не могу желать большего. Я чувствую, что меня ценят, и это ощущение меня не покинет», – приводит City Xtra слова 32-летнего игрока.

Контракт Илкая Гюндогана с «Манчестер Сити» истекает в конце месяца. На хавбека претендует «Барселона».