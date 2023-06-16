Во что превратился «Манчестер Юнайтед» после ухода Роналду

По ходу сезона 2022/2023 из «Манчестер Юнайтед» по скандалом ушёл Криштиану Роналду. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» обращает внимание на то, как прощание со звёздным португальцем отразилось на манкунианской команде.

В конце лета 2021 года Криштиану Роналду снова примерил на себе футболку «Манчестер Юнайтед». Возвращение португальца на «Олд Траффорд» было красивой историей, ведь именно здесь форвард сделал себе имя в мировом футболе. От воссоединения Роналду и «МЮ» ждали чего-то особенного. Ожидалось, что с такой звездой в атаке «красные дьяволы» смогут сделать шаг вперёд. На деле же всё получилось иначе. Да, Криштиану забивал голы, но со стороны казалось, что португалец больше мешает молодым игрокам раскрыться. Стали появляться слухи, что Роналду многим недоволен, создавалось напряжение.

Начало второго сезона после камбэка в «Юнайтед» получилось для Роналду плохим, если не ужасным. Эрик тен Хаг предоставлял форварду мало игрового времени. Сначала это казалось нормальным, ведь Криштиану по семейным обстоятельствам пропустил предсезонку и не имел нужного тонуса. Позже стало понятно, что в отношениях португальца с тренером есть проблемы. В октябрьской игре Премьер-лиги против «Тоттенхэма» Роналду даже отказался выходить на замену. После этого футболист покинул скамейку и уехал со стадиона досрочно. К следующей игре чемпионата капризного Криштиану не допустили.

У Роналду накипело, и в ноябре он решил высказаться. Звёздный футболист сам запросил интервью у знакомого журналиста Пирса Моргана и стал рубить правду-матку. Досталось многим – руководителям «Манчестер Юнайтед», Ральфу Рангнику, тен Хагу… После столь резонансного интервью стало понятно, что Роналду и «красным дьяволам» больше не по пути. 22 ноября 2022 года манкунианский клуб объявил о расторжении контракта с португальцем с формулировкой «по соглашению сторон».

После чемпионата мира «Манчестер Юнайтед» собрался уже без Роналду. И команда буквально расцвела. Складывалось ощущение, что уход Криштиану повлиял на футболистов так, будто у них гора свалились с плеч. Так, например, Бруну Фернандеш снова стал главным лидером «красных дьяволов» на поле. При Роналду Фернандеш был несколько скован. А как засиял Маркус Рэшфорд! Он забил в девяти из десяти первых матчей «красных дьяволов» после расставания с Криштиану.

Вообще авторитет Криштиану явно давил на многих футболистов. Ситуацию подогревали СМИ – «Манчестер Юнайтед» постоянно воспринимался как «Роналду и остальные». Когда португалец находился на скамейке запасных, он то и дело появлялся в кадре. Так часто запасных игроков обычно не показывают в трансляциях. Статус Криштиану делал его особенным игроком «МЮ», это понятно, но этот статус негативно влиял на других игроков. С одной стороны, они могли учиться у одного из лучших футболистов в истории, но с другой стороны, они не могли раскрыться в полной мере. Молодые игроки группы атаки часто старались найти Роналду передачей даже тогда, когда на поле были и более перспективные варианты. В итоге без Криштиану «Юнайтед» играл лучше.

Очень хорошо ситуацию Роналду описывал экс-игрок «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор.

«Роналду постоянно поднимает руки, когда ему не дают пас. Он не командный игрок. После его прихода в раздевалке «Манчестер Юнайтед» нарушилась гармония. Молодые игроки просто рассыпались. Они боятся Криштиану. Вместо того, чтобы брать игру на себя, они думают о том, как создать шанс для Роналду», - говорил Агбонлахор.

«Манчестер Юнайтед» выиграл семь первых матчей после разрыва контракта с Роналду. Если же посмотреть более широко и взять отрезок в 20 игр, то команда Эрика тен Хага потерпела всего лишь одно поражение. В итоге «красные дьяволы» заняли третье место в Премьер-лиге, смогли завоевать Кубок лиги и дошли до финала Кубка Англии. Можно констатировать, что без Криштиану «Манчестер Юнайтед» превратился в более гармоничную и сплочённую команду, которая способна побеждать и прогрессировать.

Александр Тихий