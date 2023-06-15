Сын Дэвида Бекхэма продолжит выступать за дубль «Брентфорда»

Сын знаменитого в прошлом английского полузащитника Дэвида Бекхэма Ромео Бекхэм продолжит выступать за дубль команды АПЛ – лондонского «Брентфорда». Информацией об этом делится Sky Sports.

Сообщается, что 20-летний футболист готов подписать контракт с клубом из пригорода Лондона ещё на один сезон. Права на самого игрока принадлежат клубу его отца – «Интеру Майами». Напомним, что Бекхэм младший пришёл в «Брентфорд» прошедшей зимой.

Сын Дэвида Бекхэма и его жены Виктории Бэкхем появился на свет в Лондоне в 2002 году. Начинал заниматься футболом в академии лондонского «Арсенала», проведя в ней семь лет – с 2014 по 2021 год.