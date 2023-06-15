«Манчестер Юнайтед» планирует усилить состав перед новым сезоном.

Дебютная кампания Эрика тен Хага у руля «красных дьяволов» была признана успешной: команде удалось вернуться в Лигу чемпионов, выиграть Кубок лиги и добраться до финала Кубка Англии. По данным журналиста Майка Кигана, нидерландский тренер сможет потратить на трансферы порядка 140 млн евро нынешним летом. Бюджет может увеличиться в зависимости от продаж, которые провернёт клуб.

Основной целью «Манчестер Юнайтед» считается подписание нового центрфорварда. На днях в СМИ появились известия о решении клуба прекратить борьбу за дорогостоящего нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.