На официальном сайте Английской премьер-лиги опубликовано расписание первого тура грядущего сезона-2023/24.

Стартует новый чемпионат Англии в пятницу, 11 августа. В этот день вернувшийся в АПЛ «Бёрнли» Венсана Компани встретится с действующим чемпионом, командой своего бывшего наставника Хосепа Гвардиолы – «Манчестер Сити».

12 августа, в субботу состоятся следующие матчи:

«Арсенал» - «Ноттингем Форест»

«Борнмут» - «Вест Хэм»

«Брайтон» - «Лутон Таун»

«Эвертон» - «Фулхэм»

«Шеффилд Юнайтед» - «Кристал Пэлас»

«Ньюкасл» - «Астон Вилла»

13 августа, воскресенье:

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«Брентфорд» - «Тоттенхэм»

«Челси» - «Ливерпуль»

14 августа, понедельник:

«Манчестер Юнайтед» - «Вулверхэмптон»

Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», в прошлом сезоне завоевавший свой девятый чемпионский титул в истории.