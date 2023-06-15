На официальном сайте Английской премьер-лиги опубликовано расписание первого тура грядущего сезона-2023/24.
Стартует новый чемпионат Англии в пятницу, 11 августа. В этот день вернувшийся в АПЛ «Бёрнли» Венсана Компани встретится с действующим чемпионом, командой своего бывшего наставника Хосепа Гвардиолы – «Манчестер Сити».
12 августа, в субботу состоятся следующие матчи:
«Арсенал» - «Ноттингем Форест»
«Борнмут» - «Вест Хэм»
«Брайтон» - «Лутон Таун»
«Эвертон» - «Фулхэм»
«Шеффилд Юнайтед» - «Кристал Пэлас»
«Ньюкасл» - «Астон Вилла»
13 августа, воскресенье:
«Брентфорд» - «Тоттенхэм»
«Челси» - «Ливерпуль»
14 августа, понедельник:
«Манчестер Юнайтед» - «Вулверхэмптон»
Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», в прошлом сезоне завоевавший свой девятый чемпионский титул в истории.
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