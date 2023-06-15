«Челси» готов включить своего игрока в сделку по Кайседо

Лондонский «Челси» работает над подписанием полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо.

По информации достоверных источников, эквадорец отказал «Баварии» и решил присоединиться к «Челси» – теперь лондонцам необходимо согласовать условия трансфера с «Брайтоном». Сделать это будет непросто, поскольку «чайки» оценивают свою звезду более чем в 93 млн евро.

Как сообщает журналист Мэтт Лоу, в «Челси» готовы включить в сделку одного или нескольких своих игроков, чтобы сбить цену. Одним из главных кандидатов называется 23-летний полузащитник Конор Галлахер, который оценивается порталом Transfermarkt в 32 млн евро.