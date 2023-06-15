Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс интересен не только лондонскому «Арсеналу».

Совсем недавно «канониры» обратились к «молотобойцам» с официальным предложением по 24-летнему игроку, но получили отказ. Согласно сведениям Telegraph, в течение суток ещё два топ-клуба начнут официальные переговоры с «Вест Хэмом» по Райсу. Пока неясно, о каких именно клубах идёт речь, но интерес к хавбеку ранее приписывался «Челси» и «Манчестер Сити». Также на англичанина претендовала мюнхенская «Бавария».

Трансферная стоимость Деклана Райса оценивается экспертами Transfermarkt в 80 млн евро.