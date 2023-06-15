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Источник: «Тоттенхэм» не отправлял предложение о покупке Барнса и Мэддисона слухи

15 Июня 2023 • 22:24 Комментировать

«Тоттенхэм» не отправлял официальное предложение о приобретении полузащитников Харви Барнса и Джеймса Мэддисона из «Лестера».

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, предложение на совместную сделку в размере 58 миллионов евро не имеет смысла и не имеет никаких шансов на реализацию.

Романо подтвердил, что «Тоттенхэм» работает над сделками с Мэддисоном и Барнсом, но сообщения об уже отправленном предложении он характеризует как не соответствующие действительности.

Портал Transfermarkt оценивает Барнса в 32 миллиона евро, а Мэддисона в 55 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Лестер Джеймс Мэддисон Харви Барнс трансферы футбола - лето 2023
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