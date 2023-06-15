Мойсес Кайседо сделал выбор между «Баварией» и «Челси»

Полузащитник «Брайтона» Мойсес Кайседо решил присоединиться к «Челси».

Лондонский клуб конкурировал с грандом Бундеслиги за дорогостоящего хавбека, и теперь, похоже, гонка близка к завершению. По данным Sky Sport, 21-летний футболист решил перейти в «Челси». Недавно «Бавария» провела переговоры с представителями Кайседо, но получила отказ в связи с намерением эквадорца продолжить выступления в Английской премьер-лиге. Таким образом, «Челси» становится всё ближе к очередной громкой сделке.

Ранее стало известно, что «Брайтон», вероятно, запросит за Мойсеса Кайседо более 93 млн евро.