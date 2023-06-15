Переговоры «Челси» и «Арсенала» по Хаверцу могут затянуться

Нападающий «Челси» Кай Хаверц может перебраться в «Арсенал».

Как сообщалось ранее, 24-летний футболист готов перебраться из одного лондонского клуба в другой. По данным инсайдера Флориана Плеттенберга, «Челси» и «Арсенал» продолжают обсуждать сделку, но пока далеки от договорённости. Сделка может затянуться, ни одна из сторон не намерена форсировать события. О переходе вряд ли будет объявлено в ближайшее время.

Кай Хаверц заинтересован в переходе, поскольку высоко оценивает перспективы проекта «Арсенала» при Микеле Артете. Портал Transfermarkt оценивает стоимость немецкого форварда в 60 млн евро.