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Экс-кандидат в президенты «Барселоны» рассказал о возможном возвращении Гвардиолы

15 Июня 2023 • 21:30 Комментировать

Бывший кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт поделился мнением о возможном возвращении тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в каталонский клуб.

В интервью изданию Diario Sport Фонт поделился своим мнением о Пепе Гвардиоле и заявил, что специалист очень обеспокоен текущей ситуацией в «Барселоне». Фонт утверждает, что хотя Гвардиола и заявляет, что никогда не вернется, на самом деле еще может поработать в каталонской команде.

«Если мы сможем создать подходящие условия для того, чтобы Пеп Гвардиола чувствовал себя комфортно и был счастлив, я убежден, что он вернется в «Барсу». Не тренировать, а стать частью спортивной структуры», – заявил Фонт.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Виктор Фонт
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