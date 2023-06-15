«Брайтон» рассчитывает серьёзно заработать благодаря продаже полузащитника Мойсеса Кайседо.

21-летний футболист давно интересен грандам, и в настоящий момент главными претендентами на него считаются лондонский «Челси» и мюнхенская «Бавария». По сведениям Telegragh, «Брайтон» запрашивает за Кайседо очень солидную компенсацию – больше, чем 93 млн евро, как предполагалось ранее. Вероятно, претендентам придётся включить в сделку кого-то из своих дорогостоящих игроков, чтобы облегчить трансфер востребованного эквадорца.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Мойсеса Кайседо в 55 млн евро.