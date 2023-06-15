«Вест Хэм» определился с приоритетными вариантами замены Райсу

«Вест Хэм» ищет замену уходящему полузащитнику Деклану Райсу.

Капитан «молотобойцев» близок к переходу в лондонский «Арсенал». «Вест Хэм», зная о почти неизбежной потере лидера, уже изучил список потенциальных преемников хавбека. По информации Sky Sports, из всех доступных опций было отобрано три наиболее привлекательных варианта: речь об Эдсоне Альваресе («Аякс»), Джеймсе Уорд-Праусе («Саутгемптон») и Жоау Палинье («Фулхэм»). Каждый из вышеприведённых игроков обойдётся в весьма солидную сумму.

Деклан Райс является воспитанником «Вест Хэма». На его счету 245 поединков за лондонцев с момента дебюта.