Будущее левого защитника лондонского «Арсенала» Кирана Тирни решится в первой половине следующего месяца, рапортует британский Football Insider. По информации источника, «Ньюкасл» по-прежнему лидирует в борьбе за шотландца и настроен сделать шаг по его подписанию в конце июня, а затем заниматься непосредственно трансфером игрока.

Напомним, что Тирни выступает за «канониров» уже почти четыре года – с лета 2019 года. Однако в минувшем сезоне после прихода в «Арсенал» Александра Зинченко Тирни потерял место в основном составе и чаще выходил лишь на замену. Всего у него 36 появлений на поле во всех турнирах.

26-летнего шотландца с «Арсеналом» связывает долгосрочный контракт, который рассчитан ещё на три года. Transfermarkt оценивает латераля в 25 млн евро.