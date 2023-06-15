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«Фулхэм» отпускает пятерых футболистов на рынок свободных агентов

15 Июня 2023 • 19:34 Комментировать

Руководство лондонского «Фулхэма» приняло решение по футболистам с истекающими контрактами.

По информации журналиста Питера Рутцлера, боссы «дачников» предложили новые соглашения нападающим Виллиаму и Неескенсу Кебано, в то время как Пауло Гассанига, Джо Брайан, Стефан Сессеньон, Шейн Даффи и Сонни Хилтон покинут коллектив Премьер-лиги на правах свободных агентов.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Фулхэм» наконец смог прервать серию вылетов из элитного дивизиона, заняв 10-е место в чемпионате с 52 очками за 38 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Шейн Даффи Стефан Сессеньон Пауло Гассанига трансферы футбола - лето 2023 Джо Брайан Сонни Хилтон
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