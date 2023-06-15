«Фулхэм» отпускает пятерых футболистов на рынок свободных агентов

Руководство лондонского «Фулхэма» приняло решение по футболистам с истекающими контрактами.

По информации журналиста Питера Рутцлера, боссы «дачников» предложили новые соглашения нападающим Виллиаму и Неескенсу Кебано, в то время как Пауло Гассанига, Джо Брайан, Стефан Сессеньон, Шейн Даффи и Сонни Хилтон покинут коллектив Премьер-лиги на правах свободных агентов.

Напомним, что по итогам прошедшего сезона «Фулхэм» наконец смог прервать серию вылетов из элитного дивизиона, заняв 10-е место в чемпионате с 52 очками за 38 туров.