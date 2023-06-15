Ленгле и Данджума покидают «Тоттенхэм»

Нападающий Арно Данджума и защитник Клеман Лангле покидают «Тоттенхэм». Лукас Моура также уходит.

«Тоттенхэм» официально подтвердил информацию о расставании с Арно Данджумой и Клеманом Ленгле после завершения их арендных соглашений.

Ленгле присоединился к команде прошлым летом из «Барселоны» и сумел провести 35 матчей во всех соревнованиях, забив один гол.

Данджума присоединился к «Тоттенхэму» в январе из «Вильярреала» и сыграл за клуб 12 матчей, забив два гола.

Лукас Моура также покидает клуб по истечении срока его контракта. Он провел за «Тоттенхэм» 221 матч, отметившись 39 голами.