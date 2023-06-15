«Интер» не получал предложений от «Манчестер Юнайтед» по Онана

«Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно постарается подписать нового голкипера. Поговаривают, что «красным дьяволам» интересен Андре Онана из «Интера». Впрочем, миланский клуб никаких предложений по камерунскому футболисту от «Манчестер Юнайтед» пока что не получал. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Андре Онана 27 лет. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают вратаря в 35 миллионов евро. За «Интер» Онана выступает с лета прошлого года. С тех пор голкипер провёл 41 матч, в которых пропустил 36 раз.