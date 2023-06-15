«Манчестер Сити» хочет расстаться с Канселу до старта предсезонки

«Манчестер Сити» планирует закрыть вопрос с будущим защитника Жоау Канселу до начала летней предсезонной подготовки. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Как известно, Канселу не входит в планы главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Зимой сообщалось, что у испанского специалиста испортились отношения с Жоау. Вторую часть сезона 2022/2023 португальский футболист провёл в мюнхенской «Баварии» на правах аренды.

Романо отмечает, что 29-летний Канселу находится на радарах «Барселоны» и лондонского «Арсенала».