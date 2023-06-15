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«Интер» ведёт переговоры по двум игрокам «Челси» слухи

15 Июня 2023 • 18:24 Комментировать

«Интер» может усилиться двумя футболистами «Челси» в летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио вчера вернулся в Италию после встречи с представителями лондонского «Челси». В настоящее время не было достигнуто согласие на арендные сделки по форварду Ромелу Лукаку и защитнику Калиду Кулибали. Однако, Романо уточняет, что «Интер» не собирается останавливаться и продолжит переговоры в следующие недели, поскольку оба игрока остаются приоритетными для клуба на летнем трансферном рынке.

Минувший сезон Лукаку провел в аренде в «Интере». Он вышел на поле 37 раз, забил 14 голов и отдал 7 ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Калиду Кулибали трансферы футбола - лето 2023
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