«Интер» может усилиться двумя футболистами «Челси» в летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, спортивный директор «Интера» Пьеро Аузилио вчера вернулся в Италию после встречи с представителями лондонского «Челси». В настоящее время не было достигнуто согласие на арендные сделки по форварду Ромелу Лукаку и защитнику Калиду Кулибали. Однако, Романо уточняет, что «Интер» не собирается останавливаться и продолжит переговоры в следующие недели, поскольку оба игрока остаются приоритетными для клуба на летнем трансферном рынке.

Минувший сезон Лукаку провел в аренде в «Интере». Он вышел на поле 37 раз, забил 14 голов и отдал 7 ассистов.