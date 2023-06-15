Полузащитник лондонского «Челси» Кай Хаверц может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо, Кай Хаверц выразил готовность принять предложение от «Арсенала», согласовав личные условия. Переговоры между «Арсеналом» и «Челси» продолжаются, но, как уточняет источник, сделка на сумму 87 миллионов евро маловероятна. Тем не менее «Челси» готов проявить гибкость в переговорах.

Романо добавляет, что «Бавария» была проинформирована о текущей ситуации, но пока мюнхенцы не проявляют активности. В то же время, «Реал» полностью снялся с гонки за подписанием Хаверца, оставляя «Арсенал» в более прочной позиции.