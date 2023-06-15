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Почеттино вынес решение по Кулибали

15 Июня 2023 • 17:50 Комментировать

Защитник Калиду Кулибали покинет «Челси» в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях журналист Джованни Скотто, новоиспечённый рулевой лондонской команды Маурисио Почеттино предпочитает работать с более молодыми футболистами.

Отмечается, что Кулибали хотел бы вернуться в Италию. Сенегалец может оказаться в «Интере» или «Ювентусе», но ему нужно будет пойти на снижение финансовых требований.

В сезоне 2022/2023 Кулибали провёл за «Челси» 32 матча. В них 31-летний защитник забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.

Портал transfermarkt оценивает Калиду Кулибали в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Калиду Кулибали трансферы футбола - лето 2023
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