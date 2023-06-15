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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стало известно, сколько «Манчестер Сити» потратил на алкоголь после чемпионства

15 Июня 2023 • 17:42 Комментировать

Футболисты «Манчестер Сити» провели шикарный сезон и оформили требл, выиграв Премьер-лигу, Кубок Англии и Лигу чемпионов. В социальных сетях популярными стали фото Джека Грилиша – футболист отрывался на полную и даже пил алкоголь с горла.

Первую большую вечеринку игроки «Манчестер Сити» устроили после завоевания чемпионского титула Премьер-лиги. Отец Джека Грилиша, Кевин Грилиш, рассказал Mirror, что счёт за выпивку на том мероприятии составил 47 тысяч фунтов (около 55 тысяч евро).

Напомним, что Хосеп Гвардиола хвалил своих футболистов после майского матча против «Брайтона». Испанец говорил, что команда смогла хорошо сыграть, хотя два дня назад «выпила весь алкоголь в Манчестере».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш
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