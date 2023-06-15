«Манчестер Юнайтед» тоже интересен Онана

Страж ворот «Интера» Андре Онана входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом на своих страницах рассказывает The Guardian.

Ранее слухи связывали Онана с другом топ-клубом Премьер-лиги Англии – с «Челси».

«Манчестер Юнайтед» этим летом рассчитывает подписать голкипера, и Онана находится в шорт-листе «красных дьяволов». Там же можно отыскать Диогу Кошту, который выступает за «Порту».

Уже долгие годы основным голкипером «Манчестер Юнайтед» является Давид де Хеа. В последнее время испанец регулярно допускает ошибки, поэтому манкунианцы нацелились на нового вратаря.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает 27-летнего Онана в 35 миллионов евро.