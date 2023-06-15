«ПСЖ» нашёл звёздную замену Месси

Президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи работает над усилением состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает Sports Zone, аль-Хелаифи регулярно поддерживает связь со звёздным форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом. В очередной раз президент «ПСЖ» встретился с египетским футболистом в Марокко.

По данным источника, президент «ПСЖ» обсудил с Мохамедом Салахом его возможный приход в клуб на замену Лионелю Месси.

В то же время отмечается, что осуществить трансфер 31-летнего Салаха из «Ливерпуля» «ПСЖ» будет сложно.

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Мохамеда Салаха в 70 миллионов ево.