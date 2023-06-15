«Челси» остаётся в гонке за Райсом

Лондонский «Челси» продолжает бороться за трансфер опорного полузащитника «Вест Хэма» и своего воспитанника Деклана Райса, который покинул «Стэмфорд Бридж» в возрасте 14 лет. По информации от The Telegraph, руководство «пенсионеров» попросило «Вест Хэм» подождать, пока они продадут некоторых игроков, прежде чем сделать предложение.

Напомним, сейчас фаворитом в гонке за Райсом считается «Арсенал», который усиленно работает над сделкой. Сумма трансфера оценивается в районе 115 миллионов евро – именно такую цену «Вест Хэм» заломил за своего капитана, у которого через год заканчивается контракт.