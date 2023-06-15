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Отказ от звёзд: «ПСЖ» наконец-то строит команду, а не собирает громкие имена

15 Июня 2023 • 14:34 Комментировать

Этим летом «ПСЖ», кажется, наконец-то стал выстраивать команду, а не просто собирать звёзд. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет над стратегией чемпионов Франции.

Ставка на звёзд, которая не сыграла

Когда у «ПСЖ» появились новые владельцы из Катара, они сразу поставили задачу построить топ-клуб. Безусловно, они серьёзно приблизились к этой задаче. На момент приобретения «ПСЖ» был средним, даже по французским меркам, клубом, который мог залететь в группу Лиги чемпионов, а мог остаться и вне зоны еврокубков. С момента прихода катарских денег парижане стабильно выступают в главном еврокубке. Правда, мечта о победе в турнире пока не реализована. В ковидный год, когда схема розыгрыша Лиги чемпионов была изменена, «ПСЖ» добрался до финала, но уступил «Баварии».

Задачу построения топ-клуба в Париже решали частой для таких случаев историей – закупкой звёзд. В «ПСЖ» не очень задумывались о том, чтобы соблюсти баланс, но активно покупали всех, кого могли. В итоге порой оказывались ситуации, когда на некоторых позициях был перебор звёзд, а на других не было даже качественных исполнителей. В Париже в общем-то загубили свои восходящие европейские карьеры Хавьер Пасторе, Юлиан Дракслер. Гжегож Крыховяк, Рафинья. Потеряли во Франции время Кевин Трапп, Джованни Ло Чельсо, Гонсалу Гуэдеш.

«ПСЖ», как сорока, собирал всё, что блестит. Например, абсолютно непонятно, зачем вообще в Париж звали Джанлудижи Буффона, Серхио Рамоса, Мауро Икарди, Жоржиньо Вейналдума, Идрисса Гейе и ещё многих футболистов. В Париже явно верили, что звёздные имена сами принесут успех. Апофеозом этой тактики стало летнее трансферное окно 2021 года. В столицу Франции переехали Доннарумма, Месси, Рамос, Вейналдум. В итоге «ПСЖ» получил состав, где от количества звёзд рябило в глазах, однако в итоге команда два года подряд вылетала в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала.

Отсутствие баланса

Пожалуй, в прошедшем сезоне дисбаланс состава «ПСЖ» был особенно заметен. Можно долго говорить о таланте Варрена Заира-Эмери, но всё же это ненормально, когда 16-летний парень дебютирует в Лиге чемпионов в матче 1/8 финала против «Баварии». При этом на скамейке, кроме травмированного Мбаппе, остались Фабиан Руис, Витинья и Уго Экитике, которых «ПСЖ» приобрёл летом. В ответной встрече на поле на замену вышел 17-летний Эль-Шадай Битшиабу.

У Кристофа Галтье просто не было игроков для реализации его задумок. Ситуация парадоксальная – при огромном бюджете, активной трансферной политике у «ПСЖ» не было достаточного количества футболистов. На самом деле это давняя болезнь парижан – отсутствие баланса. У команды всегда были звёзды в атаке, особенно в последние два года, когда трио составляли Месси, Мбаппе и Неймар. Однако «ПСЖ» стабильно проваливался в центре поля.

Изменение вектора

Судя по старту летнего трансферного окна и тем слухам, которые появляются, «ПСЖ» меняет стратегию. Команду уже покинул Лионель Месси. Есть вероятность, что уйдёт Неймар, которого пытаются пристроить. Возможно, уже сейчас уедет даже Килиан Мбаппе.

На смену звёздам могут приехать футболисты не с такими громкими именами, но голодные до побед и с желанием реализоваться. Кроме того, кажется, что селекция вообще не ориентируется на громкие имена. Во всяком случае пока самым именитым новичком выглядит Марко Асенсио, который покидает «Реал» и должен подписать договор с «ПСЖ». Испанец не был лидером мадридцев, но играл крайне полезную роль. В Париже он всерьёз может претендовать на место в основе, а с его характеристиками он реально может дать результат.

Вот-вот должно быть объявлено о трансфере Мануэля Угарте. Это опорный полузащитник, который был важным звеном в «Спортинге». Имя уругвайца не слишком известно, но по потенциалу это суперзвезда, и хавбек должен закрыть дыру в середине поля парижан. Рядом с ним может оказаться хавбек «Мальорки» Кан-Ин Ли. Южнокореец пока ещё не звезда, но в прошлом сезоне в Ла Лиге набрал 13 очков по системе «гол+пас». 22-летний хавбек выглядит перспективным.

Напомним, что ранее «ПСЖ» согласовал контракт с Миланом Шкриньяром, который должен реально укрепить центр обороны, чтобы на решающие стадии Лиги чемпионов не приходилось выпускать юнцов.

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Если «ПСЖ» действительно возглавит Юлиан Нагельсманн – думающий тренер, который делает ставку на систему, то это будет крайне интересно. Немец наверняка сможет построить команду, которая не будет опираться на звёзд. Именно это и нужно «ПСЖ», чтобы наконец-то добиться результата.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» составило таблицу громких приобретений парижан в разные годы

Позиция
Игрок
Пришёл
Ушёл
Сумма приобретения
ВратарьКейлор Навас2019Контракт истекает в июне15 миллионов евро
ВратарьДжанлуиджи Доннарумма2021Контракт рассчитан до 2026 годаБесплатно (свободный агент)
Защитник Дани Алвес20172019Бесплатно (свободный агент)
ЗащитникТьяго Силва2012202042 миллиона евро
ЗащитникСерхио Рамос2021Контракт истекает в июнеБесплатно (свободный агент)
НападающийЗлатан Ибрагимович2012 201637 миллионов евро
НападающийЭдинсон Кавани2013202064 миллиона евро
НападающийАнхель Ди Мария2015202263 миллиона евро
НападающийНеймар2017Контракт рассчитан до 2025 года222 миллиона евро
НападающийЛионель Месси20212023Бесплатно (свободный агент)

Роман Андреев

 

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