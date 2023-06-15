«Манчестер Юнайтед» принял решение по трансферу Осимхена

Центральный нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не перейдет в «Манчестер Юнайтед». Об этом отрапортовали журналисты Daily Sport.

Как стало известно источнику, манкунианцы отказались от сделки из-за высокой трансферной стоимости нигерийского бомбардира. В Неаполе хотят выручить за свою главную звезду порядка 150 миллионов евро. «Красные дьяволы» не готовы платить такую сумму.

В связи с отказом «МЮ» главными претендентами на Осимхена считаются лондонский «Челси» и «ПСЖ».

В прошлом сезоне чемпионата Италии Виктор провел 32 поединка, в которых записал на свой счет 26 забитых мячей и четыре результативные передачи.