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«Манчестер Юнайтед» принял решение по трансферу Осимхена

15 Июня 2023 • 14:14 Комментировать

Центральный нападающий «Наполи» Виктор Осимхен не перейдет в «Манчестер Юнайтед». Об этом отрапортовали журналисты Daily Sport.

Как стало известно источнику, манкунианцы отказались от сделки из-за высокой трансферной стоимости нигерийского бомбардира. В Неаполе хотят выручить за свою главную звезду порядка 150 миллионов евро. «Красные дьяволы» не готовы платить такую сумму.

В связи с отказом «МЮ» главными претендентами на Осимхена считаются лондонский «Челси» и «ПСЖ».

В прошлом сезоне чемпионата Италии Виктор провел 32 поединка, в которых записал на свой счет 26 забитых мячей и четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023
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