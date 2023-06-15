«Интер» начал переговоры по форварду «Арсенала»

Форвард лондонского «Арсенала» Фоларин Балогун может продолжить карьеру в итальянском чемпионате. По сообщениям журналистов La Gazzetta dello Sport, интерес к игроку проявляет миланский «Интер».

Спортивный директор «нерадзурри» Пьеро Аузилио прибыл в Лондон, где поведет переговоры с представителями «пенсионеров» на предмет потенциальной сделки. «Интер» намерен арендовать Балогуна, в то время как «Арсенал» рассчитывает на полноценный трансфер за 40 миллионов евро.

В минувшем сезоне Фоларин принял участие в 37 матчах чемпионата Франции, в которых отметился 21 голом и двумя ассистами.