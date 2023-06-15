«Челси» нашёл усиление в нападение с ценником в 65 млн евро

«Челси» после проваленного сезона ищет возможности по усилению состава команды. Как сообщает в социальных сетях журналист Феликс Джонстон, лондонский клуб проявляет интерес к Рандалю Коло-Муани из «Айнтрахта».

Отмечается, что скауты и руководители «Челси» ценят Коло-Муани выше, чем Лаутаро Мартинеса, которого хочет видеть в команде Маурисио Почеттино. Более того, аргентинца будет сложно привлечь, ведь он хочет остаться в «Интере».

Рандалю Коло-Муани 24 года. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают француза в 65 миллионов евро.

В 46 матчах сезона 2022/2023 Коло-Муани забил 23 гола и отдал 17 голевых передач.