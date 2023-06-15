«Вест Хэм» хочет 115 миллионов евро за Райса, но «Арсенал» пока предлагает меньше

«Вест Хэм» и «Арсенал» продолжают вести переговоры по трансферу полузащитника Деклана Райса. По информации от журналиста Сэма Дина, «молотобойцы» хотят выручить за англичанина 115 миллионов евро, тогда как «канониры» пока готовы предложить лишь 100 миллионов.

Сам Райс открыт к переходу и ожидает, пока клубы договорятся о сумме компенсации. «Вест Хэм» запрашивает за Деклана 115 миллионов евро с учётом бонусов. Это при том, что у футболиста всего через год истекает срок контракта.

Альтернативой Райсу для «Арсенала» является Мойсес Кайседо из «Брайтона», но не исключено, что команда сможет заполучить обоих полузащитников.