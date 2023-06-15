Уокер может вернуться в свой первый клуб

Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер обдумывает своё будущее. У 33-летнего футболиста есть сразу несколько вариантов продолжения карьеры. Так, по данным talkSport, видеть Уокера в своих рядах хочет «Шеффилд Юнайтед», который по итогам завершившегося сезона вернулся в Премьер-лигу из Чемпионшипа.

Стоит сказать, что именно в «Шеффилд Юнайтед» Уокер начинал свой футбольный путь. Пройдя через академию этого клуба, Уокер затем сыграл 35 матчей за первую команду.

Также отмечается, что у Уокера есть возможность переехать в Саудовскую Аравию, где местные клубы собирают настоящую лигу звёзд.