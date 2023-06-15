«Ньюкаслу» предложили подписать Кулушевски

Агенты нападающего «Ювентуса» Деяна Кулушевски предложили услуги своего клиента «Ньюкаслу». Об этом сообщает журналист Ли Райдер в социальных сетях.

Напомним, в последние полтора года Кулушевски на правах аренды защищал цвета другого английского клуба – «Тоттенхэма», который пока не горит желанием выкупать футболиста на постоянной основе. «Шпоры» готовы выложить за футболиста максимум 20 миллионов евро, тогда как «Ювентус» настаивает на 30 миллионах.

Кулушевски в прошлом сезоне отметился двумя голами и семью результативными передачами в Английской премьер-лиге. Футболист не входит в планы туринского «Ювентуса».