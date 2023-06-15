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«Арсенал» сделал предложение по трансферу Райса

15 Июня 2023 • 12:39 Комментировать

Полузащитник сборной Англии и лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс по-прежнему является приоритетной целью «Арсенала» в текущее трансферное окно.

Как стало известно журналистам The Athletic, руководство «канониров» сделало первое официальное предложение «молотобойцам» по трансферу 24-летнего исполнителя. Детали пока не разглашаются.

Конкурентом «Арсенала» в споре за игрока является действующий чемпион АПЛ – «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что трансфер Деклана обойдется потенциальному покупателю в 115 миллионов евро.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Райс провел 37 матчей, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс трансферы футбола - лето 2023
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