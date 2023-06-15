«Челси» сыграет с «Ливерпулем» в первом туре АПЛ - известна дата старта турнира

На официальном сайте Английской премьер-лиги представлено расписание первого тура. Новый розыгрыш турнира стартует 11 августа поединком между действующим чемпионом «Манчестер Сити» и «Бёрнли».

Центральным матчем стартового тура будет поединок между лондонским «Челси» и «Ливерпулем», который состоится 13 августа.

Также известно, когда пройдет заключительный тур Премьер-лиги. Поединки состоятся 19 мая следующего года.

В минувшем сезоне чемпионом стал «Манчестер Сити». Серебряные награды выиграл лондонский «Арсенал», а тройку призеров замкнул «Манчестер Юнайтед».