«Саутгемптон» требует за Уорда-Прауса 55 миллионов евро, это пока отпугивает заинтересованные клубы

«Саутгемптон» повесил ценник в размере 55 миллионов евро за трансфер своего полузащитника Джеймса Уорда-Прауса. По информации от Birmingham Mail, этот факт пока отпугивает потенциальных покупателей, одним из которых является «Астон Вилла».

«Саутгемптон» по итогам прошедшего сезона оформила вылет в Чемпионшип, но даже несмотря на это, команда не горит желанием делать скидку на одного из своих ключевых футболистов, который в последние годы зарекомендовал себя как мастера исполнения штрафных ударов.

В прошедшем сезоне Уорд-Праус записал на свой актив 9 голов и 4 результативные передачи.