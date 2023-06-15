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«Саутгемптон» требует за Уорда-Прауса 55 миллионов евро, это пока отпугивает заинтересованные клубы

15 Июня 2023 • 11:42 Комментировать

«Саутгемптон» повесил ценник в размере 55 миллионов евро за трансфер своего полузащитника Джеймса Уорда-Прауса. По информации от Birmingham Mail, этот факт пока отпугивает потенциальных покупателей, одним из которых является «Астон Вилла».

«Саутгемптон» по итогам прошедшего сезона оформила вылет в Чемпионшип, но даже несмотря на это, команда не горит желанием делать скидку на одного из своих ключевых футболистов, который в последние годы зарекомендовал себя как мастера исполнения штрафных ударов.

В прошедшем сезоне Уорд-Праус записал на свой актив 9 голов и 4 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Джеймс Уорд-Праус Астон Вилла трансферы футбола - лето 2023
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