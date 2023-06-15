Чистка в «Челси»: С кем команда расстанется летом

После серьёзной закупки по ходу прошлого сезона, «Челси» этим летом надо будет расстаться с кем-то из своего состава. У «синих» очевидный перебор футболистов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, кто уедет со «Стэмфорд Бридж».

У «Челси» просто громадный состав по текущим меркам. При этом летом в команду придут Мало Гюсто и Кристофер Нкунку, а ещё завершится аренда Ромелу Лукаку, Каллума Хадсона-Одои, Андрея Сантоса и ещё ряда футболистов. В этой ситуации «Челси» в любом случае придётся расстаться с кем-то из текущего состава, тем более что в следующем сезоне у лондонцев не будет еврокубков.

Вратари

Вполне возможно, что случится обновление во вратарской линии. Эдуар Менди сдал и выглядит не так уверенно, как пару сезонов подряд. Этим летом сенегалец может покинуть Лондон. При этом в «Челси» ищут нового вратаря на роль первого номера, потому что Кепой Аррисабалагой тоже недовольны. В числе вариантов называются Андре Онана из «Интера» и Георгий Мамардашвили из «Валенсии».

Помимо этого, не очень понятно, что будет с американским вратарем Габриэлем Слониной. Ему 19 лет, и ему надо играть, чтобы прогрессировать.

Защитники

Вряд ли в обороне стоит ждать серьёзной чистки состава, хотя ряд переходов «на выход» может быть осуществлён. В частности, есть сомнения, что Мало Гюсто останется. Французу пока надо набраться практики, и вряд ли это стоит делать в «Челси».

Удивительно, но ходят слухи о том, что Марк Кукурелья, который прошлым летом стал самым дорогим испанским футболистом в истории, теперь может покинуть «Челси». Он неудачно провёл дебютный сезон и может уйти в аренду. Тем более что на его позиции появился юный Льюис Холл, который смотрится довольно интересно.

Полузащитники

Покидает «Челси» Денис Закария. Лондонцы арендовали швейцарца у «Ювентуса», но явно не намерены его выкупать. Учитывая, что у «синих» есть несколько других вариантов в центре поля, тратить деньги на этого опорника смысла нет. Хадсон-Одои в аренде в Германии не проявил себя, так что сложно себе представить, что он задержится в «Челси».

Судя по всему, «Челси» покидает и Н'Голо Канте. У француза этим летом завершается контракт с командой, и новый, судя по всему, подписан не будет. По данным медиа, француз и вовсе уже заключил контракт с аравийским «Аль-Иттихадом». Также СМИ сообщают, что Матео Ковачич покинет «Челси» и продолжит карьеру в «Манчестер Сити». У 29-летнего хорвата через год завершается контракт с «синими», так что сейчас идеальный момент для продажи хавбека при желании что-то заработать.

Учитывая, что «Челси» серьёзно потратился на новичков, команде нужно поправить свои финансы, чтобы не нарушить финансовый фейр-плей. С этой целью, вероятно, будет продан Мэйсон Маунт, который в последнее время немного потерялся в Лондоне. Хавбеку 24 года, он англичанин, что позволит его продать за серьёзные деньги, тем более что претендентов хватает.

Нападающие

Едва ли будет продлена аренда Жоау Фелиша. Учитывая большое количество исполнителей в атакующей линии, выкупать португальца, который будет стоить очень дорого, «Челси» вряд ли будет.

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Видимо, расстанется «Челси» и с Хакимом Зиешем. Марокканец в Лондоне блистал лишь эпизодами, и ещё зимой он был в шаге от перехода в «ПСЖ». Скорее всего, теперь Зиеш уж точно уйдёт. Марокканца ждали обратно в Нидерландах, но после его визита в Москву СМИ призывают местные клубы отказаться от вингера.

Нет сомнений, что «Челси» покинет Пьер-Эмерик Обамеянг. Хотя лондонцам и нужен центральный нападающий, габонец, кажется, уже не тянет на роль основного форварда команды, которая ставит себе задачу как минимум пробиться в топ-4. Правда, продать его в европейский клуб будет сложно, но Обамеянга, по слухам, приглашают в Саудовскую Аравию. Возможно, свой шанс у Почеттино получит Лукаку, хотя велика вероятность, что бельгиец вновь проведёт сезон за пределами «Стэмфорд Бридж».

Пожалуй, основной вопрос – это будущее Кая Хаверца. Немец не слишком ярко играет в «Челси», но его не торопятся продавать. При этом Хаверц входит в круг интересов «Реала», а уж от предложения мадридцев он точно не откажется. Да и для «Челси» уход немца не станет трагедией.

Роман Андреев