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Ришарлисон: «Реал» – величайший клуб мира, каждый игрок мечтает играть в футболке этой команды»

15 Июня 2023 • 10:45 Комментировать

Нападающий лондонского «Тоттенхэма» Ришарлисон высказался о возможном переходе в мадридский «Реал». Напомним, бразилец уже работал с нынешним тренером «королевского клуба» Карло Анчелотти, когда выступал за «Эвертон».

«Конечно, «Реал» – величайший клуб мира, каждый игрок мечтает играть в футболке этой команды. В то же время у меня есть клуб и контракт. Я должен доказать, что «Тоттенхэм» не зря заплатил за меня большие деньги», – цитирует Ришарлисона журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Ришарлисон ранее считался одним из кандидатов на замену Кариму Бензема для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти.

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Реал Мадрид Тоттенхэм Ришарлисон трансферы футбола - лето 2023
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