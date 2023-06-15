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Хаверц и Райс – приоритетные цели «Арсенала» на лето

15 Июня 2023 • 10:26 Комментировать

Лондонский «Арсенал» в это трансферное окно в первую очередь будет бороться за двух футболистов. Речь идёт о нападающем «Челси» Кае Хаверце и полузащитнике «Вест Хэма» Деклане Райсе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо посредством социальных сетей.

В «Арсенале» есть ощущение, что 70 миллионов евро может хватить для оформления трансфера Хаверца, за которого «Челси» ранее требовал 80 миллионов.  Напомним, в то же время Райс должен обойтись команде Микеля Артеты минимум в 100 миллионов евро.

«Арсенал» также постарается подписать опорного полузащитника Мойсеса Кайседо из «Брайтона», которого оценивают в 80-90 миллионов евро. Правда, эквадорец находится ниже Хаверца и Райса в списке приоритетов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм Арсенал Лондон Деклан Райс Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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