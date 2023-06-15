Хаверц и Райс – приоритетные цели «Арсенала» на лето

Лондонский «Арсенал» в это трансферное окно в первую очередь будет бороться за двух футболистов. Речь идёт о нападающем «Челси» Кае Хаверце и полузащитнике «Вест Хэма» Деклане Райсе. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо посредством социальных сетей.

В «Арсенале» есть ощущение, что 70 миллионов евро может хватить для оформления трансфера Хаверца, за которого «Челси» ранее требовал 80 миллионов. Напомним, в то же время Райс должен обойтись команде Микеля Артеты минимум в 100 миллионов евро.

«Арсенал» также постарается подписать опорного полузащитника Мойсеса Кайседо из «Брайтона», которого оценивают в 80-90 миллионов евро. Правда, эквадорец находится ниже Хаверца и Райса в списке приоритетов.