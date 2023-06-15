«Манчестер Сити» готов продать Кэлвина Филлипса этим летом

«Манчестер Сити» этим летом будет открыт к продаже своего полузащитника Кэлвина Филлипса, который всего год назад пополнил ряды команды Хосепа Гвардиола из «Лидса». Напомним, «горожане» заплатили за англичанина свыше 50 миллионов евро.

По информации от журналиста Сэма Ли, «Манчестер Сити» продаст Филлипса, если получит за него выгодное предложение. В то же время сам Кэлвин не намерен никуда уходить, так как хочет остаться и показать, что достоин находиться в «Манчестер Сити».

В первом сезоне за «горожан» Филлипс страдал от травм и не смог пробиться в основу, но зато выиграл с командой Кубок Англии, Лигу чемпионов и Премьер-лигу.