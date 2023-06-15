Гвардиола подарил свои премиальные персоналу «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола вознаградил персонал клуба за проделанную работу в прошлом сезоне.

Как информирует таблоид Daily Mail, испанский специалист подарил свои премиальные работникам клуба. Точная сумма премии не разглашается, однако сообщается примерно о 880 тысячах евро.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречался с миланским «Интером». Поединок прошел в Милане и завершился минимальной победой подопечных Гвардиолы со счетом 1:0. Единственный гол в середине второго тайма забил испанский полузащитник Родри Эрнандес.