«Челси» не устроило предложение «Манчестер Юнайтед» по Маунту

«Манчестер Юнайтед» не смог договориться о трансфере полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта, об этом рапортуют журналисты The Telegraph.

Как стало известно источнику, «красные дьяволы» предлагали за 24-летнего футболиста 45 миллионов евро, однако эта сумма не устроила руководство «пенсионеров». При этом манкунианцы не собираются заканчивать переговоры и надеются найти компромисс.

Маунт принял участие в 24 поединках минувшего сезона Английской премьер-лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Контракт футболиста с «пенсионерами» рассчитан до середины следующего года.