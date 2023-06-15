Обамеянг продолжает надеяться на приглашение «Барселоны»

Габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг все еще надеется на приглашение из каталонской «Барселоны», в составе которой он выступал ранее, в первой половине 2022 года. Однако ждать бесконечно, как сообщает Sport Zone, Обамеянг не может - его зовут в Саудовскую Аравию.

В то же время в планы «Челси» Обамеянг совершенно не входит - в лондонском клубе вообще затеяли полную перетряску в составе, и места там может не найтись даже вполне успешно выступавшим в минувшем сезоне, не то что Обамеянгу.

Как уточняет издание, Обамеянг находится в постоянном контакте с Хави Эрнандесом, наставником «Барселоны».