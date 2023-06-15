Скончался экс-наставник «Челси» - рекордсмен по количеству сыгранных матчей в высшей лиге

В возрасте 76 лет не стало Джона Холлинса - бывшего полузащитника и наставника лондонского «Челси», который выступал за клуб с 1963 по 1975 год, а затем и в сезоне 1983/1984, заключительном в своей карьере. В период с 1985 по 1988 год тренировал лондонский клуб, но в целом, это были не лучшие времена в истории «Челси».

До сих пор Холлинс удерживает рекорд по количеству сыгранных в высшей лиге чемпионата Англии матчей - 714, это наивысшее достижение для полевых игроков, и лишь легендарный голкипер Питер Шилтон сыграл еще больше матчей. За сборную Англии сыграл лишь один матч в 1967 году,