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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Скончался экс-наставник «Челси» - рекордсмен по количеству сыгранных матчей в высшей лиге

15 Июня 2023 • 02:49 Комментировать

В возрасте 76 лет не стало Джона Холлинса - бывшего полузащитника и наставника лондонского «Челси», который выступал за клуб с 1963 по 1975 год, а затем и в сезоне 1983/1984, заключительном в своей карьере. В период с 1985 по 1988 год тренировал лондонский клуб, но в целом, это были не лучшие времена в истории «Челси».

До сих пор Холлинс удерживает рекорд по количеству сыгранных в высшей лиге чемпионата Англии матчей - 714, это наивысшее достижение для полевых игроков, и лишь легендарный голкипер Питер Шилтон сыграл еще больше матчей. За сборную Англии сыграл лишь один матч в 1967 году,  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Джон Холлинс
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