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«Челси» снова интересен Амаду Онана

15 Июня 2023 • 00:07 Комментировать

Лондонский «Челси» этим летом вновь обращает внимание на полузащитника «Эвертона» Амаду Онана. Об этом сообщает журналист Саша Таволиери посредством своих социальных сетей.

По его информации, Онана ничего не мешает перебраться в другой клуб – он открыт для дальнейших действий, а ливерпульцы оценивают свой важный актив центра поля в 63 млн евро.

Отметим, что сейчас Онана и «Эвертон» связывает долгосрочный контракт – он действует ещё четыре года, до лета 2027 года.

В минувшем сезоне за спасшийся от вылета из АПЛ «Эвертон» бельгиец провёл 33 матча, на его счету гол и два ассиста.

Напомним, что зимой Онана отказал «синим».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эвертон Амаду Онана трансферы футбола - лето 2023
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