Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку принял решение отказаться от предложения из Саудовской Аравии, об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, бельгиец отказался от перехода в «Аль-Хиляль», который предлагал форварду контракт с зарплатой в 25 миллионов евро за сезон.

Также отмечается, что Лукаку хотел бы продолжить свою карьеру в миланском «Интере», в котором он провел прошедший сезон на правах аренды.

Контракт Лукаку с «Челси» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне он принял участие в 37 играх во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде.