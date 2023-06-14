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Лукаку отказал «Аль-Хилялю» слухи

14 Июня 2023 • 23:08 Комментировать

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку принял решение отказаться от предложения из Саудовской Аравии, об этом сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, бельгиец отказался от перехода в «Аль-Хиляль», который предлагал форварду контракт с зарплатой в 25 миллионов евро за сезон.

Также отмечается, что Лукаку хотел бы продолжить свою карьеру в миланском «Интере», в котором он провел прошедший сезон на правах аренды.

Контракт Лукаку с «Челси» рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро.

В прошедшем сезоне он принял участие в 37 играх во всех турнирах, в которых отметился 14 забитыми мячами и семью результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку Аль-Хиляль
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