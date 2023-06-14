Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Средняя посещаемость матча АПЛ побила исторический рекорд

14 Июня 2023 • 22:21 Комментировать

Средняя посещаемость одного матча в рамках Английской премьер-лиги по итогам прошедшего сезона достигла 40 267 зрителей. Таким образом, Премьер-лига побила исторический рекорд посещаемости.

Годом ранее этот показатель составлял 39 950 человек. А средняя посещаемость стадионов повысилась на один процент и теперь составляет 98,7%.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», которому покорились также Кубок Англии и Кубок Лиги чемпионов. Серебро – у лондонского «Арсенала», бронза – у «Манчестер Юнайтед». Покинули элиту английского футбола «Лестер», «Лидс» и «Саутгемптон».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Английская Премьер-лига Апл
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
23:08 · Англия. Премьер-лига
Лукаку отказал «Аль-Хилялю» слухи
22:21 · Англия. Премьер-лига
Средняя посещаемость матча АПЛ побила исторический рекорд
21:53 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля» Конате: «Мы провалили старт сезона»
20:45 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» отказался продавать своего лидера «Брентфорду»
20:39 · Англия. Премьер-лига
Барелла близок к переходу в «Ньюкасл» 1 слухи
20:24 · Англия. Премьер-лига
Лукаку и Кулибали могут продолжить карьеру в «Интере» слухи
19:46 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Челси» отказалось продавать Хаверца в «Арсенал» 1 слухи
19:35 · Англия. Премьер-лига
Отпраздновавшие требл игроки «Манчестер Сити» прибыли в сборную Англии
19:27 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» нацелился на Галлахера слухи
18:52 · Англия. Премьер-лига
Хаверц может сменить «Челси» на другой топ-клуб АПЛ
18:17 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино решил, кто будет первым вратарём «Челси»
18:06 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» надеется на смягчение позиции «Челси» по Маунту
17:19 · Англия. Премьер-лига
​Альба допустил переезд в АПЛ
16:41 · Англия. Премьер-лига
​«Брайтон» объявил о трансфере Милнера 3 официально
16:36 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Юнайтед» оценил Санчо – у игрока появился новый вариант в АПЛ
Все новости
Рекомендуем