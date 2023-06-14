Средняя посещаемость матча АПЛ побила исторический рекорд

Средняя посещаемость одного матча в рамках Английской премьер-лиги по итогам прошедшего сезона достигла 40 267 зрителей. Таким образом, Премьер-лига побила исторический рекорд посещаемости.

Годом ранее этот показатель составлял 39 950 человек. А средняя посещаемость стадионов повысилась на один процент и теперь составляет 98,7%.

Напомним, в минувшем сезоне чемпионом Англии стал «Манчестер Сити», которому покорились также Кубок Англии и Кубок Лиги чемпионов. Серебро – у лондонского «Арсенала», бронза – у «Манчестер Юнайтед». Покинули элиту английского футбола «Лестер», «Лидс» и «Саутгемптон».